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Набиуллина рассказала о потенциале для снижения ключевой ставки

Есть обновление от 16:09

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает, что потенциал для снижения ключевой ставки еще есть, но еще предстоит нащупать новый уровень, на котором она будет нейтральной, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Уровень ключевой ставки постепенно приближается к тому диапазону, который мы обозначили как нейтральный, то есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня. Напомню, мы сейчас его оцениваем в 6-7% для ключевой ставки. Но нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения. И мы будем смотреть, прежде всего, как спрос, кредит, инфляция, экономика в целом будут реагировать на то снижение ставки, которое мы уже сделали", - сказала Набиуллина.

"Мы видим, что сейчас еще есть потенциал для снижения ключевой ставки. Мы рассчитываем завершить переход к нейтральной политике в этом году. При этом в дальнейшем наша оценка диапазона нейтральной ставки может меняться в зависимости от тех или иных факторов", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что раньше, когда речь шла о нейтральной ставке, ЦБ полагал, что ставки денежного рынка будут находиться очень близко к ключевой. Сейчас банковский сектор адаптируется к существенному росту профицита ликвидности, и ставки денежного рынка, хотя и находятся в границах процентного коридора, но ниже ключевой ставки, что отчасти влияет на денежно-кредитные условия. Такая ситуация может сохраниться еще некоторое время. И ЦБ это учитывает, принимая решение по ключевой ставке. "Мы также будем стремиться приблизить ставки денежного рынка к ключевой, применяя только те меры, которые не ограничивают развитие денежного рынка", - подчеркнула она.

Набиуллина отметила, что ключевая ставка после перехода к нейтральной денежно-кредитной политике при стабильной инфляции может долго оставаться неизменной. "В ситуации, когда инфляция стабилизируется вблизи 4%, а экономика будет расти темпами, примерно близкими к потенциальным, ключевая ставка может достаточно долго оставаться неизменной", - сказала она.

Ранее в пятницу Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,50% годовых до 7,25% годовых.

Теги: ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина
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