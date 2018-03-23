"Магнит" создал две производственные компании в 2017 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" в 2017 году зарегистрировал две новые производственные компании.

"В мае 2017 года были учреждены компании ООО "Волшебная свежесть" и ООО "Морозные припасы". Доля участия группы в обеих компаниях составляет 100%. Основная деятельность компаний - производство продуктов питания и бытовой химии для группы", - сообщается в отчете ритейлера.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", обе компании на 99,9% принадлежат АО "Тандер" - операционной "дочке" "Магнита". По 0,1% долей - у ООО "Управляющая компания"Индустриальный парк Краснодар". "Морозные продукты" занимаются производством мясных полуфабрикатов, "Волшебная свежесть" - производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, а также моющих и чистящих средств.

УК "Индустриальный парк Краснодар" была зарегистрирована в 2016 году (99,9% долей в компании владеет "Тандер"). На ее балансе пока только микродоли в двух новых компаниях. Большая часть производственных компаний "Магнита" принадлежит "Тандеру" (в том числе производитель овощей "Москва-на-Дону", которого ритейлер приобрел в прошлом году, созданные в 2016 году ООО "Кондитер Кубани" и "Кубанский комбинат хлебопродуктов", тепличный комплекс ООО "ТК Зеленая линия").

В октябре "Магнит" сообщил, что разработал стратегию развития собственного производства до конца 2020 года. Основным проектом ритейлера станет индустриальный парк "Краснодар", который объединит производства грибов, макаронных, кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, мороженого, замороженных овощей и фруктов, соков, детского питания, консервированных овощей и фруктов, замороженной выпечки, гигиенических принадлежностей, бытовой химии и косметики, рыбных деликатесов и снеков, колбасных изделий, плавленых сыров и масла, кормов для животных.

Инвестиции в индустриальный парк составят около 40 млрд рублей за три года, а с учетом других проектов "Магнит" может вложить в собственное производство около 80 млрд рублей, говорил в ходе телефонной конференции прошлой осенью Хачатур Помбухчан, в то время финансовый директор ритейлера.

После смены основного акционера "Магнит" может пересмотреть часть инвестиций в производство (основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ). "Возможно, часть инвестиций, которые были запланированы на проекты вертикальной интеграции в этом году, будут пересмотрены и перераспределены на другие проекты. Но это не значит, что мы приостанавливаем проекты вертикальной интеграции - мы продолжим их развивать", - говорил в феврале Помбухчан, который занял пост генерального директора "Магнита" после ухода Галицкого.

В 2018 году "Магнит" планировал вложить в проекты вертикальной интеграции около 20% от общего CAPEX (запланирован на уровне 55 млрд рублей), но это было еще до смены основного акционера.

Расходы на запуск одного из проектов вертикальной интеграции (производство шампиньонов) стали одной из причин значительного снижения рентабельности "Магнита" в III квартале прошлого года.

"Магнит" - крупнейший по количеству магазинов ритейлер в России (16,35 тыс., включая 12,125 тыс. магазинов "у дома"). Выручка компании по итогам прошлого года выросла на 6,4%, до 1,143 трлн рублей.