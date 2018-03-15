ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа ВТБ закрыла сделку по покупке 29% акций ритейлера "Магнит" .

ООО "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" получили 29,1% акций ПАО "Магнит" (29 млн 656,2 тыс. акций), говорится в сообщении ритейлера. Сделка была закрыта 14 марта.

Доля Сергея Галицкого в "Магните" сократилась до 3% с 32,1% (с учетом косвенного владения). Теперь основателю и бывшему гендиректору сети принадлежит 3 млн 103,932 тыс. акций.

О сделке было объявлено 16 февраля, 20 февраля ее одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Сумма сделки - 138 млрд рублей (4,661 тыс. рублей за акцию - с дисконтом к рыночной цене на момент объявления о сделке).

Галицкий покинул пост генерального директора "Магнита" (на эту должность с 17 февраля был назначен финдиректор ритейлера Хачатур Помбухчан) и планирует выйти из совета директоров.

В новый совет директоров "Магнита" от ВТБ могут войти Тим Демченко (руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала") и Алексей Махнев (руководитель управления потребительского сектора "ВТБ Капитала", много лет был независимым директором "Магнита"). Численный состав совета планируется сохранить (сейчас в нем семь человек). Предполагается, что менеджмент ритейлера в совете будут представлять Помбухчан и заместитель гендиректора по продажам и HR Илья Саттаров. Также в составе совета директоров будут три независимых директора. Собрание акционеров, в повестке дня которого значится вопрос об избрании совета директоров, пройдет 19 апреля.

Сделка с ВТБ не предполагает опцион на обратный выкуп пакета. "Даже если бы такие условия были, я был бы против этого. Уходя - уходи. Все, что я мог сделать для компании, я сделал. Должны прийти люди с новой мотивацией, которые хотят сделать больше", - говорил основатель "Магнита".

По словам Галицкого причиной решения продать большую часть пакета в "Магните" стали разные подходы к развитию компании, которые были у него и у инвесторов. "На самом деле, послужило толчком то, что инвесторы ("Магнита" - ИФ) не совсем так видят ситуацию, как акционеры компании", - говорил он на церемонии подписания сделки.

"Магнит" пока сохраняет объявленные в январе планы развития на текущий год, хотя ряд аналитиков прогнозировали, что ритейлер будет расти агрессивнее. Компания должна продолжать экспансию, но делать это осторожно и ориентироваться на результаты магазинов, говорил на телефонной конференции в феврале первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Крупных M&A-сделок в планах нет, приоритет - улучшение внутренней структуры, программа мотивации для топ-менеджмента и органические изменения, отметил он.

У ВТБ нет планов наращивать долю в "Магните", говорил Соловьев на церемонии подписания сделки. Отвечая на вопрос о временном горизонте инвестиций, он напомнил, что в среднем для группы ВТБ он составляет "более двух лет и менее пяти", "два-три года владения минимально". "Здесь (в случае с "Магнитом" - ИФ) это точно измеряется годами".

ФАС не видит угрозы для конкуренции при возможной перепродаже в будущем банком ВТБ акций ритейлера, но в случае необходимости вмешается, говорил руководитель службы Игорь Артемьев. "Я уверен, что ВТБ купил акции для перепродажи. У них есть, наверное, уже сейчас проектируемые покупатели. В рамках контроля за экономконцентрацией будем следить, чтобы какой-нибудь не возник у нас монстр монополистический в этой сфере", - заявил он.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (на конец декабря их было 16,35 тыс., включая 12,125 тыс. магазинов "у дома"). По размеру выручки "Магнит" в конце 2016 года уступил лидерство своему ближайшему конкуренту Х5 Retail Group, а в течение 2017 года разрыв между компаниями увеличился.

В 2018 году "Магнит" планирует открыть 1,5 тыс. магазинов "у дома", 700 магазинов косметики, 20 гипермаркетов и супермаркетов и обновить 1,2 тыс. магазинов. Прогноз роста выручки "Магнита" на 2018 год - 7-9%. В 2017 году выручка "Магнита" выросла на 6,4% (до 1,14 трлн рублей) - это значительно ниже динамики, которую показала Х5 (25,5%).