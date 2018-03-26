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Эксперт "Газпрома" предупредил о возможном крахе газовой отрасли

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Инициативы независимых производителей газа (НПГ) по реформе газовой отрасли РФ могут привести к ее краху, заявил на страницах журнала "Газовый бизнес" заместитель начальника департамента 123 (отвечает за стратегию) ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "НИИгазэкономика" Николай Кисленко.

"Независимые производители газа в последнее время все более интенсивно пытаются торпедировать факторы, лежащие в основе энергетической безопасности страны. Это предложения НПГ по разделению "Газпрома", либерализации экспорта трубопроводного газа, регулированию доступа к ПХГ. В случае принятия предложений НПГ не только снизится надежность энергообеспечения российских потребителей и, в целом, уровень энергобезопасности страны, но под вопрос будут поставлены стабильность бюджетных поступлений, сохранение поставок газа зарубежным потребителям в рамках межправительственных соглашений, а также развитие энергетики России в целом. Реализация подобных инициатив может фактически привести к краху газовой отрасли", - предупреждает он.

Кисленко отмечает, что монополия "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа "доказала свою эффективность".

"Газпром" обладает достаточными добычными мощностями для увеличения объема поставок природного газа как в Европу, так и в восточном направлении. При увеличении потребности в импорте "Газпром" имеет возможность в соответствии с действующими долгосрочными экспортными контрактами наращивать объем поставок природного газа в Европу на текущих контрактных условиях (в том числе ценовых). Осуществление дополнительных поставок газа в европейские страны другими российскими поставщиками возможно лишь на менее выгодных (прежде всего ценовых) условиях по сравнению с условиями поставок "Газпрома", иначе потребителям нет смысла заключать новые контракты", - аргументирует стратег "Газпрома".

С другой стороны, отмечает эксперт, европейские страны в качестве одного из возможных направлений развития регулирования газового рынка рассматривают создание "единого окна" согласования новых контрактов на поставку газа из России, которое позволяет фактически сформировать единый "импортный канал". Реагируя на усиление конкуренции на газовых рынках, поставщики также идут по пути укрупнения и консолидации. В качестве примера автор напоминает о слиянии Qatargas и RasGas, монополии на экспорт СПГ в Алжире и консолидацию нефтегазовых компаний в Норвегии.

Теги: Газпром, НИИгазэкономика, Николай Кисленко
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