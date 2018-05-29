Кураторство ритейла в правительстве РФ поручили Козаку

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьеру Дмитрию Козаку, среди прочих направлений в правительстве РФ, поручено кураторство ритейла.

"Координирует работу федеральных органов исполнительной власти, даёт им поручения по вопросам: <...> государственной политики в области торговой деятельности в Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте правительства.

На период его временного отсутствия вопросы, связанные с торговлей, рассматривает вице-премьер Алексей Гордеев.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими заместителями в правительстве нового созыва. Как сообщалось, Козак будет отвечать в нем за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.