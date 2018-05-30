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"Газпром" подтвердил попытки "Нафтогаза" принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" пытается принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии.

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.

"Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заверили в компании.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По словам президента Украины Петра Порошенко, подобные действия предпринимаются также в Великобритании и Нидерландах.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил "Интерфаксу", что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

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Теги: Газпром, Нафтогаз Украины
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