Получение "РусАлом" дивидендов от "Норникеля" оказалось под угрозой из-за санкций

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американские санкции, введенные в апреле против "РусАла", ставят под угрозу выплату ему дивидендов со стороны "Норильского никеля", пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Согласно недавно обнародованной на сайте позиции OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), выплата дивидендов лицу, находящемуся в санкционном списке, ведет к введению в отношении плательщика вторичных санкций, если OFAC придет к выводу, что "данная транзакция является значительной".

"У нас пока нет полной ясности", - сказал газете источник, знающий о ходе дискуссий по этому вопросу.

Первоначально "Норильский никель" не видел рисков в связи с выплатой дивидендов, однако после последних разъяснений ситуация стала более запутанной, так как не ясно, что можно считать "значительной" транзакцией.

Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 рубля на одну обыкновенную акцию (около $9,87 по курсу ЦБ РФ на 24 мая). Это в 1,4 раза выше финальных дивидендов за 2016 год.

Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату годовых дивидендов, составит 96,2 млрд рублей (около $1,562 млрд курсу ЦБ РФ на 24 мая).

С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме $600 млн) общая сумма дивидендов за прошлый год составит $2,162 млрд.

Крупнейший акционер "Норникеля" "Интеррос" получит (без учета налогов) в качестве финальных дивидендов около $593 млн, "РусАл" - около $434 млн.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 32,9% акций "Норникеля" после недавнего выкупа части доли Crispian; "РусАл" Олега Дерипаски владеет 27,8% (по решению суда, должен выкупить у Crispian 1,9%). Доля Crispian - 4,2% акций.