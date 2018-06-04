Экономика

Заводы "РусАла" в мае увеличили экспорт алюминия к апрелю в 2,6 раза

Есть обновление от 18:36

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Заводы "РусАла" в мае увеличили экспорт алюминия в 2,6 раза по сравнению с апрелем, до 197 тыс. тонн, следует из материалов ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс".

В апреле, когда "РусАл" попал в санкционный список Минфина США, экспорт алюминия, как сообщалось, рухнул на 70% к предыдущему периоду.

Отгрузка алюминия с заводов "РусАла" по РФ в мае на фоне роста экспорта упала на 11% к апрелю, составив 49 тыс. тонн.

Суммарная отгрузка алюминия в мае возросла к апрелю на 86%.

Экспорт алюминия за 5 месяцев этого года снизился на 16% к январю-маю прошлого года, составив 972 тыс. тонн.

Импорт глинозема предприятиями "РусАла" в мае вырос к апрелю на 12%, составив 422 тыс. тонн.

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Теги: РусАл
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