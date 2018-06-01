Рубль укрепляется к доллару и евро на первых торгах нового месяца

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,29-62,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,29 руб./$1 (-12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,82 руб./EUR1 (-15,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,69 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,94 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте первых торгов нового месяца после снижения накануне и на фоне высоких цен на нефть. Котировки "черного золота" вернулись к росту после снижения на данных о росте нефтедобычи в Штатах. С начала недели Brent подорожала на 1,3%, а WTI подешевела на 1,5%.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,27% - до $77,77 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,18% - до $67,16 за баррель.

Как сообщили накануне в министерстве энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,62 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 534 тыс. баррелей, хотя ожидалось падение на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 634 тыс. баррелей (прогноз - снижение на 1,2 млн баррелей).

Нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла на 44 тыс. баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд - 10,77 млн баррелей в сутки. Импорт нефти тем временем упал на 528 тыс. баррелей в сутки.