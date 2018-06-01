Нефть Brent подешевела до $77,4 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе торгов в пятницу на данных о росте нефтедобычи в Штатах, при этом WTI снижается по итогам недели.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени уменьшилась на $0,16 (0,21%) - до $77,40 за баррель. В четверг контракты выросли в цене на $0,09 (0,12%) - до $77,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,17 (0,25%) - до $66,87 за баррель. По итогам сессии в четверг контракты подешевели на $1,17 (1,72%) - до $67,04 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,3%, а WTI подешевела на 1,5%.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,62 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о росте запасов на 1 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 600 тысяч баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 534 тысячи баррелей, хотя ожидалось падение на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 634 тысячи баррелей (прогноз - снижение на 1,2 млн баррелей). Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократился на 556 тысяч баррелей.

Между тем нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла на 44 тысячи баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд - 10,77 млн б/с. Импорт нефти тем временем упал на 528 тысяч б/с.

"Трейдеры обеспокоены отсутствием существенных снижений запасов в Кушинге, а также ростом добычи", - говорит глава отдела трейдинга в Oanda Corp. Стивен Иннс.