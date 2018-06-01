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CNPC завершила проходку резервного тоннеля "Силы Сибири" под Амуром

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Трубопроводное бюро CNPC - China Petroleum Pipeline - в пятницу завершило проходку второго, резервного, тоннеля под пограничной рекой Амур на трассе газопровода "Сила Сибири", сообщает ГТРК "Амур".

"Восточную линию китайско-российского газопровода построили меньше, чем за 2 года. И это - наш успех. Следующий этап - сварка труб в тоннелях, которые соединят китайскую часть трубопровода с российской. Мы планируем использовать совершенно новые технологии. И уверены, что завершим все работы в срок", - заявил руководитель работ с китайской стороны У Сюнь.

Оба тоннеля щит проходил со стороны Китая в сторону РФ на глубине 20 м.

Телекомпания отмечает, что проходка резервного тоннеля завершена на месяц раньше срока. Протаскивание труб по первому тоннелю предполагается завершить летом.

Как сообщалось ранее, двухниточный подводный переход соединит "Силу Сибири" с газотранспортной системой Китая. В рамках реализации проекта будут сооружены два тоннеля протяженностью 1,139 тыс. м каждый. Внутренний диаметр тоннелей - 2,44 м. Две ветки строятся в 50 м друг от друга.

В 2014 году "Газпром" и китайская CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год. В сентябре 2016 года "Газпром" и CNPC подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" через Амур. Подрядчиком выступает трубопроводное бюро CNPC - China Petroleum Pipeline.

Строительство подводного перехода с китайской стороны было начато в апреле 2017 года.

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Теги: CNPC, Сила Сибири
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