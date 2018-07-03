Трассу "Силы Сибири" пришлось сместить из-за обнаруженного месторождения апатитов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Строители газопровода "Сила Сибири" обнаружили в Алданском районе Якутии месторождение апатитов со следами золотой руды, в результате чего трассу пришлось проложить в другом месте.

"При разработке траншеи в районе Алдана наткнулись на месторождение апатитов со следами золотой руды. Это стало причиной изменения проекта трассы, которая изначально была проложена с учетом всех экологических норм и требований - преимущественно по редколесью и старым гарям", - пишет корпоративное издание компании "Стройгазконсалтинг", ответственной за стройку от Олекминска до Алдана.

Аналогичным образом трассу пришлось сместить после обнаружения еще одной находки - эвенкийского кладбища. Погребальные сооружения были построены над землей на опорах-деревьях.

"Пришлось выполнить перетрассировку, прорубить полосу отвода по касательной к захоронению и из уважения к верованиям эвенков даже пригласить местного шамана, чтобы тот "задобрил" чуть было не потревоженных древних духов", - пишет издание.

Как сообщалось, "Стройгазконсалтинг" получил подряды "Газпрома" на строительство 474 км линейной части "Силы Сибири" на общую сумму 82 млрд рублей.