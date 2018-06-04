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"Газпром" сократит до 400 сотрудников в своих зарубежных подразделениях

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует в течение ближайшего года сократить половину сотрудников Wingas - созданного совместно с BASF торгового дома и полностью консолидированного российской компанией в 2015 году.

Всего в Wingas занято 443 человека, а в ближайшие полгода-год могут быть сокращены 200-250 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

В прошлом году в Gazprom Germania GmbH численность персонала была сокращена почти на сотню - с 264 до 168 человек. В этом году также в самой группе Gazprom Germania ожидаются сокращения 40-70 человек.

  • "Газпром" выкупил долю BASF/Wintershall в Wingas в конце 2015 года.

  • С тех пор руководство компании менялось дважды. В 2016 году Wingas возглавили Дмитрий Котульский, Виталий Васильев и Людвиг Мёринг. В 2018 году в компаниях группы "Газпром Германия" было сформировано единое сквозное руководство - с февраля компанией управляют Лаврентий Пилягин и Слава Маргулис.

  • По последней доступной отчетности, в 2016 году Wingas нарастил продажи газа на 26% - до 794,3 млрд кВт.ч (77 млрд куб. м); выручка снизилась на 9,5% - до 13 млрд евро.

  • В плане реструктуризации зарубежной сбытовой деятельности "Газпром" поставил перед Wingas задачу прекратить реализацию газа по убыточным контрактам.

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Теги: Газпром, Wingas
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