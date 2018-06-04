"Газпром" сократит до 400 сотрудников в своих зарубежных подразделениях

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует в течение ближайшего года сократить половину сотрудников Wingas - созданного совместно с BASF торгового дома и полностью консолидированного российской компанией в 2015 году.

Всего в Wingas занято 443 человека, а в ближайшие полгода-год могут быть сокращены 200-250 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

В прошлом году в Gazprom Germania GmbH численность персонала была сокращена почти на сотню - с 264 до 168 человек. В этом году также в самой группе Gazprom Germania ожидаются сокращения 40-70 человек.