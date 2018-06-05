Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и укреплении рубля; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,1%, при этом выросли GDR En+ Group на новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2321,06 пунктов (-0,1%), индекс РТС - 1178,63 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 61,89 руб. (-0,17 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%).

"Нафтогаз Украины" сообщил, что суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Как известно, НАК "Нафтогаз" на прошлой неделе подала ходатайства об аресте долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрома". Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, и хотя шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями, все это никак не повлияет на арест, сообщила НАК.

К позитивным новостям для российского рынка можно отнести решение Минфина США продлить для американских граждан срок завершения сделок, в частности, импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго", а также контролируемыми ими лицами до 23 октября 2018 года, говорится на сайте ведомства. Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.

На этом фоне GDR En+ Group выросли на 2,7% (до 338,5 рубля).

Также подорожали бумаги "Башнефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Распадской" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в понедельник выросли на фоне ралли технологический компаний и производителей потребительских товаров. Инвесторы пока отодвинули опасения, связанные с мировой торговлей и усилением протекционизма, на второй план.

Рынок акций продолжил отыгрывать позитивные пятничные данные о занятости и безработице в США за май. В понедельник вышли данные об объеме заказов промпредприятий США, который сократился в апреле на 0,8% вместо ожидавшихся 0,5%. Заказы на товары длительного пользования упали на 1,6% после снижения на 1,7% в марте.

Министры финансов и главы центробанков шести стран G7 в субботу осудили действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер. Ожидается, что вопросы пошлин и внешней торговли будут одной из основных тем саммита G7 на уровне глав государств и правительств, который пройдет в Канаде в конце этой недели.

США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга.

В Азии во вторник темпы подъема замедлились (Япония выросла на 0,3%, Китай - на 0,9%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в опубликованном накануне отчете заявило, что китайская экономика демонстрирует признаки ускорения структурных изменений, и это является позитивным фактором.

Индикатор активности в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в мае остался на уровне предыдущего месяца - 52,9 пункта. Сводный индекс PMI также не изменился - 52,3 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов говорит об усилении активности в экономике.

Нефть утром во вторник дорожает после падения накануне, связанного с ожиданиями постепенного наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,62 за баррель (+0,4% и -2% в понедельник), июльская цена WTI - $65,2 за баррель (+0,7% и -1,6% накануне).