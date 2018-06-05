США продлили разрешение на работу с En+ до 23 октября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минфин США продлил для американских граждан срок завершения сделок, в частности импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго" и контролируемыми ими лицами до 23 октября 2018 года, говорится на сайте ведомства.

Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.

Ранее Минфин США продлил срок завершения сделок с "РусАлом", а также с компаниями группы "ГАЗ" и ее дочерними предприятиями.

6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры бизнесмена Олега Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины".

Так называемый "План Баркера" (лорд Баркер - глава совета директоров En+) предполагает снижение доли Дерипаски в En+ с нынешних 66% до уровня ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора. Дерипаска уже покинул советы директоров En+ и "РусАла", также из совета директоров "РусАла" вышли представители En+, которых заменят технические специалисты алюминиевых заводов. Предполагается, что это позволит компании выйти из-под американских санкций.