Владимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии Bloomberg

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии агентства Bloomberg.

Как отмечает агентство, на фоне подорожания акций НЛМК 4 июня состояние Лисина выросло до $20,19 млрд. В результате в рейтинге 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index бизнесмен оказался на 45-м месте.

Ранее лидирующее положение в рейтинге среди российских бизнесменов занимал председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Он продержался на верхней строчке 267 дней.

Рекорд по продолжительности лидерства в рейтинге принадлежит Алишеру Усманову - он оставался богатейшим россиянином по версии Bloomberg на протяжении 670 дней.

В апреле журнал Forbes представил 15-й рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов. Тройку лидеров тогда составили Лисин (тогда его состояние оценивалось в $19 100 млн), Мордашов ($18 700 млн) и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон ($18 000 млн).