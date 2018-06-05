Рубль не отреагировал на решение Минфина о рекордной покупке валюты в июне

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рубль в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем не отреагировал на решение Минфина увеличить до рекордных 379,7 млрд рублей объем покупки валюты в июне (с 322,8 млрд рублей в мае). Курс доллара США составил 61,99 руб./$1 в 12:01 по Москве, лишь слегка изменившись к уровню до объявления решения (вырос на 1 копейку, с 61,98 руб./$1). Евро также продемонстрировал лишь незначительное изменение, составив 72,58 руб./EUR1 (до объявления решения евро составлял 72,53 руб./EUR1, +5 копеек).

Минфин с 7 июня по 5 июля купит на рынке валюту на рекордные 379,7 млрд рублей, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 19 млрд рублей, сообщается на сайте финансового ведомства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2018 года в размере 402,8 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2018 года составило минус 23,2 млрд рублей.