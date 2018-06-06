Нефть подорожала на сигналах сокращения запасов в США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в цене на торгах в среду на признаках сокращения запасов топлива в США.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК увеличилась на $0,27 (0,36%) - до $75,65 за баррель. Во вторник контракты выросли в цене на $0,09 (0,12%) - до $75,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,28 (0,43%) - до $65,80 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подорожали на $0,77 (1,19%) - до $65,52 за баррель.

Накануне обе марки провели очень волатильную сессию на слухах, что представители США попросили членов ОПЕК увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки. По словам источников, данная просьба обсуждалась в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта.

"Безусловно, любопытно видеть некое прямое участие США в переговорах, однако теперь этот фактор учтен в котировках, - говорит старший стратег по сырьевому рынку в Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) Дэниэл Хайнс. - В ближайшие пару дней главным фактором для рынка станут отчеты о запасах в США".

Как стало известно из данных Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели сократились на 2,03 млн баррелей, а запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,04 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что он укажет на снижение запасов на 2,1 млн баррелей.