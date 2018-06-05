"Газпром" продлил контракт на поставку в Австрию до 2040 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о поставках газа до 2040 года между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing and Trading GmbH.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, документ подписан во вторник в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Действующие контракты на поставку российского газа в Австрию действуют до конца 2027 года.

Ранее сегодня по итогам переговоров с Владимиром Путиным президент Австрии Александр Ван дер Белен назвал нецелесообразной с экономической точки зрения замену поставок российского газа в Европу американским СПГ. В этой связи он подчеркнул, что сотрудничество между "Газпромом" и австрийской OMV "основывается на очень крепком фундаменте".