В Вене завершились переговоры в узком составе президентов России и Австрии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен завершили переговоры в узком составе.

Встреча президентов прошла во дворце Хофбург во вторник, на ней присутствовал помощник Путина Юрий Ушаков и советник федерального президента Австрии по европейским и международным делам Беттина Кирнбауэр.

Теперь переговоры продолжатся с участием делегаций обеих стран в формате рабочего завтрака.

Путин находится в Вене с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала экспорта природного газа из Советского Союза в Австрию. В рамках визита российский президент также проведёт переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.