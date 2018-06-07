ВТБ подтвердил ЦБ свой интерес к покупке "Возрождения"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ подтвердил Центробанку свой интерес к покупке банка "Возрождение". Об этом сообщил журналистам глава госбанка Андрей Костин в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Я, действительно, подтвердил 1 июня, как и обещал, Центральному банку, что мы в принципе заинтересованы в покупке банка. Есть три важных процедурных вопроса: должно быть решение наблюдательного совета банка ВТБ, должно быть разрешение ФАС, а также снятие ареста с 38% бумаг. Во-вторых, там не очень транспарентная структура собственности. Мы не ведем переговоры с самим Ананьевым, не знаем, где он. Он в стране не присутствует, выступает от его лица Bonum. Видимо, они будут консолидировать этот пакет и продавать, эти вопросы еще не урегулированы юридически", - сказал Костин.

Собственники "Возрождения" - братья Дмитрий и Алексей Ананьевы - выставили банк на продажу по предписанию ЦБ в конце 2017 года, так как их деловая репутация перестала удовлетворять требованиям регулятора.

Основным претендентом на покупку "Возрождения" до сих пор являлся фонд Bonum Capital, основанный Муратом Алиевым, бывшим топ-менеджером группы "Нафта Москва" Сулеймана Керимова. Сам Керимов в настоящее время находится во Франции, где его обвиняют в незадекларированных сделках при покупке недвижимости с целью ухода от уплаты налогов. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег, периодически он приезжает в Россию с разрешения суда.

Глава ВТБ сообщил, что Bonum Capital ведет переговоры от лица продавца. "Ананьев все свои права передал компании Bonum, они от его лица выступают, они должны собрать эти акции и обеспечить некий механизм продажи", - сказал он.

Представители фонда в марте вошли в совет директоров "Возрождения". Они также были включены в список кандидатов для избрания в совет на годовом собрании акционеров банка, которое пройдет 29 июня.

По словам Костина, ВТБ вместе с ЦБ и Bonum Capital создадут рабочую группу, которая займётся структурированием сделки.

"Если никаких "скелетов" не вылезет, то мы, наверное, думаем, что в третьем квартале можем закрыть сделку. Но, повторяю, мы ещё красную черту окончательно не перешли, каких-то юридически обязывающих документов не подписывали", - сказал Костин.

Сделка может пройти по цене ниже капитала (price to book value - ИФ), добавил он. Капитал банка "Возрождение" по МСФО на конец 2017 года - 34 млрд рублей. По РСБУ банк раскрывал данные на 1 апреля - объем капитала составил 31,3 млрд рублей.