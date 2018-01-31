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Суд арестовал акции "Возрождения" и 60,8 млрд руб. по иску Промсвязьбанка к структурам Ананьевых

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство Промсвязьбанка о наложении обеспечительных мер по иску к структурам его бывших бенефициаров - братьев Ананьевых. Арест наложен на акции банка "Возрождение" и денежные средства ряда иностранных компаний.

В частности, согласно определению суда, арестованы 2 млн 418 тыс. 733 обыкновенных и 408 привилегированных акций банка "Возрождение", принадлежащих Nordan Ltd; 2 млн 285 обыкновенных и 20 тыс. 61 привилегированная акция банка, которыми владеет Skiberti Ltd; 2 млн 264 тыс. 544 обыкновенных и 13 тыс. 897 привилегированных со счета Wipasena Ltd; 2 млн 374 тыс. 869 акций кредитной организации, находящихся в собственности Bimersano Services.

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Таким образом, в сумме арестовано 9 млн 58 тыс. 431 обыкновенная акция и 34 тыс. 366 "префов". Это 36,31% уставного капитала (38,14% голосов и 2,65% "префов").

Кроме того, наложен арест на денежные средства в пределах 60 млрд 800,77 млн рублей на счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка уже перечисленных компаний, а также Promsvyaz Capital B.V., Nordan Limited, Atna Capital Management Investments Limited, Polarima Investments, Garrison Corporate Limited, Fintailor Investments Limited, Peters International Investment N.V.

Обеспечительные меры наложены по иску Промсвязьбанка о признании недействительными сделок с ценными бумагами, которые акционеры кредитной организации в лице Promsvyaz Capital B.V. продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до введения временной администрации. Временная администрация Промсвзьбанка просит признать недействительными сделки и вернуть средства на сумму более чем 32 млрд рублей и $505 млн.

В обоснование заявления об обеспечении Промсвязьбанк указал, что "все взаимосвязанные сделки были совершены между аффилированными лицами по отношению к Промсвязьбанку 14 декабря, то есть за один день до опубликования Банком России решения о санации банка", сказано в судебном определении.

"Истец также поясняет, что по сведениям, полученным из публичных источников в СМИ, в настоящее время бенефициары Promsvyaz Capital (братья Алексей и Дмитрий Ананьевы - ИФ) предпринимают активные действия, направленные на отчуждение акций банка "Возрождение". В подобной ситуации истец полагает, что указанные обстоятельства (совершение недействительных сделок и вывод денежных средств за пределы РФ, а также действия, направленные на отчуждение акций банка "Возрождение") в совокупности свидетельствуют о том, что ответчики могут сделать невозможным или затруднить исполнение судебного акта о взыскании денежных средств, о котором просит истец", - отмечено в документе.

Суд счел, что непринятие обеспечительных мер "может затруднить исполнение итогового судебного акта по настоящему делу, поскольку отчуждение ответчиками имущественных активов, в случае непринятия испрашиваемых обеспечительных мер, при удовлетворении заявленных исковых требований, будет напрямую препятствовать восстановлению возможно нарушенного права истца". Арест акций банка "Возрождение", принадлежащих ответчикам, "означает лишь запрет владельцу акций распоряжаться ими как объектом гражданского оборота и не препятствуют данным иностранным юридическим лицам на участие в управлении обществом, в связи с чем принятые меры не приведут к фактической невозможности банком "Возрождение" осуществлять его деятельность или к существенному ее затруднению", отмечено в определении.

"Указанные меры направлены на обеспечение имущественных требований Промсвязьбанка и имеют своей главной целью последующее исполнение судебного акта российского суда в России и за ее пределами. Промсвязьбанк будет добиваться возврата незаконно выведенных денежных средств всеми предусмотренными законом способами", - заявили в пресс-службе банка.

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Промсвязьбанк с 15 декабря санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. Как заявил ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

Братья Ананьевы контролируют банк "Возрождение" через Promsvyaz Capital B.V. Эта компания является одним из фигурантов иска Промсвязьбанка, однако принадлежащие этой компании акции "Возрождения", исходя из текста судебного определения, не арестованы. Таким образом, Ананьевы сохраняют возможность выполнить предписание ЦБ, по которому они должны снизить долю в "Возрождении" до 10% (поскольку контролировавшийся ими Промсвязьбанк подпал под санацию) в течение 90 дней с 15 декабря.

Перспективы покупки "Возрождения" планирует изучить ВТБ , сообщил на прошлой неделе глава банка Андрей Костин. "Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", - отметил Костин. Он добавил, что ЦБ РФ заявил о "достаточно жестких сроках, когда он хотел бы видеть этот банк проданным". "Мы не знаем, есть ли претенденты. Мы сейчас, наверное, вернувшись из Давоса, этой темой займемся, посмотрим", - сказал глава ВТБ.

На базе Промсвязьбанка, как сообщалось, планируется создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Теги: Возрождение, Промсвязьбанк, Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев
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