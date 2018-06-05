Инфляция в РФ в мае составила 0,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в мае 2018 года осталась на уровне апреля и составила 0,4%, после 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года, сообщил во вторник Росстат.

За январь-май 2018 года цены выросли на 1,6%.

Инфляция совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", также равнялся 0,4%.

В мае 2017 года инфляция также равнялась 0,4%.

По данным Росстата, годовая инфляция в мае 2018 года, осталась на уровне апреля и марта - 2,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2018 года составил 100,2% (в мае 2017 года - 100,1%), в годовом выражении - 102,0% (103,8%).

Факторы влияния

На инфляцию в мае оказывали влияние разнонаправленные факторы - с одной стороны уже начали снижаться цены на плодоовощную продукцию на 1,3%, что позволяло рассчитывать на замедление инфляции, с другой - в апреле произошло ослабление рубля из-за санкций США и самое главное - в мае подскочили цены на бензин сразу на 5,6%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник в Госдуме даже заявила, что Банк России обеспокоен ростом цен на бензин, он может дать прирост инфляции на 0,2-0,4 процентного пункта (п.п.) в 2018 году. При этом она подчеркнула, что это не несет рисков превышения инфляцией цели в 4% в 2018 году.

Правительство экстренно приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями временно заморозить цены на эти товары на уровне 30 мая.

По данным Росстата, продовольственные товары в мае 2018 года подешевели на 0,1% (в мае 2017 года подорожали на 0,6%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,1% (подешевели на 0,1%).

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,9% (на 0,2% в мае 2017 года).

Услуги в мае подорожали на 0,4% (в мае 2017 года - также на 0,4%).

Плодоовощная продукция в мае стала дешевле на 1,3% (в мае 2017 года наоборот подорожала на 5,8%). В том числе огурцы подешевели на 16,9%, бананы - на 12,4%, помидоры - на 10,5%, чеснок - на 4,1%, виноград - на 2,2%, апельсины - на 1,4%. В то же время лимоны стали дороже на 19,9%, капуста - на 16,6%, свекла - на 11,7%, морковь - на 7,3%, лук - на 4,7%, яблоки - на 2,9%.

Сахарный песок в мае подорожал на 5,7%, мясо и птица - на 0,5%, рыба и морепродукты - на 0,4%.

Одновременно куриные яйца подешевели на 7,9%, крупы - на 0,6%, молоко и молочная продукция - на 0,2%.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в понедельник заявила, что ожидания рынка пока не сильно расходятся с мнением ЦБ РФ, который видит факторы как в пользу снижения ключевой ставки в июне, так и в пользу ее сохранения.

"Мы говорили, что есть факторы и на снижение, и на сохранение (ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 15 июня - ИФ). В консенсусе, насколько я понимаю, там тоже есть те, кто оценивает и на снижение, и на сохранение, поэтому, наверное, сверхсильных расхождений нет", - сказала первый зампред ЦБ. Ключевая ставка сейчас составляет 7,25% годовых. На заседании в апреле совет директоров ЦБ оставил ее неизменной.

Юдаева также высказала мнение, что инфляция в РФ в этом году сохранится внутри коридора 3-4%, но будет ближе к его верхней границе.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая в понедельник в Госдуме, заявил, что министерство ожидает инфляцию по итогам 2018 года в интервале 2,7-3,2%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце мая - начале июня по инфляции на 2018 год снизился на 0,2 п.п., до 3,8% с 4,0% по опросу месяц назад.