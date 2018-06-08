Цены на нефть изменились разнонаправленно

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Нефть в пятницу стабилизировалась после существенного роста накануне из-за возобновивших опасений сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, цены меняются слабо и разнонаправленно, спред между Brent и WTI остается значительным.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени опустилась на $0,09 (0,12%) - до $77,23 за баррель.

WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на 7 центов (0,11%) - до $66,02 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent поднялась на $1,96 (2,6%), до $77,32 за баррель, WTI - на $1,22 (1,9%), до $65,95 за баррель.

Из-за сокращения добычи и очередей в портах Венесуэла почти на месяц отстает от графика поставок нефти покупателям, отмечают аналитики ICICI Bank.

Несмотря на сигналы об увеличении добычи и товарных запасов нефти в США, которые вызвали резкое падение цен в среду, технический анализ указывает на сохранение "бычьих" настроений на рынке и возможность дальнейшего роста, пишет OilPrice.