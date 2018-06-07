Нефть Brent подорожала до $75,9 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть маркерных сортов растут в ходе азиатских торгов в четверг, WTI восстанавливается после падения до минимума за два месяца накануне из-за неожиданного увеличения запасов топлива в США.

Сигналы о возможности постепенной отмены ограничений ОПЕК+ на нефтедобычу остаются смешанными, при этом производство нефти на сланцевых месторождениях США продолжает расти.

Августовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени подорожал на $0,54 (0,72%) - до $75,90 за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,42 (0,65%) - до $65,15 за баррель.

В среду котировка августовского контракта на Brent опустилась на $0,02 (0,03%) - до $75,36 за баррель, июльского на WTI - на $0,79 (1,21%) - до $64,73 за баррель.

Увеличение нефтедобычи не стоит на повестке встречи ОПЕК в Вене, поскольку рынок стабилен, а цены хороши, заявил министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби агентству Reuters.

Между тем в конце мая Россия и Саудовская Аравия говорили, что допускают возможность корректировки соглашения ОПЕК+, поскольку излишки нефти практически выведены с рынка, а цены поднялись до максимума за 3,5 года.

Аналитик Phillip Futures Бенджамин Лю ожидает сохранения понижательного давления на нефть в ближайшее время, поскольку инвесторам надо до конца осознать мысль о перспективах увеличения нефтедобычи основными странами-экспортерами.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2,07 млн баррелей - до 436,584 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей - максимальными темпами с декабря прошлого года, дистиллятов - на 2,17 млн баррелей, самыми высокими темпами с февраля.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 1 июня, на 1,3 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, а также увеличение запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.