Сбербанк объяснил отток средств физлиц в мае сезонностью

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Отток средств физлиц в мае в Сбербанке был сезонным явлением, сообщил журналистам зампред правления банка Александр Торбахов.

"Это сезонное абсолютно явление, нельзя это комментировать как какой-то отток. Это сезон, время отпусков, ничего такого", - сказал Торбахов.

Он также отметил, что не ожидает дальнейшей отрицательной динамики.

Как сообщалось, согласно отчету по РСБУ, средства физлиц на балансе Сбербанка в мае сократились на 0,7% и составили 12,2 трлн рублей, с начала года зафиксирована небольшая положительная динамика (0,8%).