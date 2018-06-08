Экономика

Сбербанк РФ с 9 июня снизит ставки по ипотеке на первичном рынке жилья

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк РФ с 9 июня снижает базовые ставки по ипотечным кредитам, сообщил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием, чтобы анонсировать приятную меру - с завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке и запускает промоакцию", - сказал он.

В сообщении Сбербанка по снижению ставок отмечается, что речь идёт об ипотечных кредитах при покупке жилья на первичном рынке.

ЭкономикаГреф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровГреф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровЧитать подробнее

По словам Грефа, для зарплатных клиентов банка базовая ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1%, для других клиентов - до 9,4%.

Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

До конца августа будет проходить акция, позволяющая получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

"Приятная новость, что до конца августа будет действовать акция и мы впервые опускаем базовую ставку ниже 9%. 8,7% - это та ставка, которую смогут получить зарплатные клиенты", - отметил Греф.

"Самые низкие ставки можно получить по нашим совместным программам с застройщиками. Эти ставки уже опустились до 7% и ниже 7% - 6,7% - для наших зарплатных клиентов", - сказал также он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сбербанк, Герман Греф
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
 АСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублей
Речь идет о дополнительной защите по социальным выплатамПодробнее
Путин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продажПутин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продаж
Вместе с тем, по словам президента, предстоит "настройка налоговой системы"Подробнее
 Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровГреф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров
По его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнесПодробнее
 ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Набиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензинНабиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензин
Глава Банка России не предполагает снижения ценПодробнее
 "Связной" откажется от бренда "Евросеть""Связной" откажется от бренда "Евросеть"
Все салоны связи объединят под одним брендомПодробнее
 Президент Австрии заявил о дороговизне американского СПГ по сравнению с российским газомПрезидент Австрии заявил о дороговизне американского СПГ по сравнению с российским газом
В свете этого сотрудничество "Газпрома" и австрийской OMV "основывается на очень крепком фундаменте", заявил Александр Ван дер БеленПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыВ миреФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаСпорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиВ миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%

В Москве закрыли клинику, в которой женщина погибла во время пластической операции

Сбербанк РФ с 9 июня снизит ставки по ипотеке на первичном рынке жилья

Жители Ульяновска устроят пикет против роста цен на бензин

Власти Австрии закроют семь мечетей и выдворят из страны 60 имамов

В пригороде Саратова ликвидировали открытый огонь на двух мусорных свалках

В Назрани нейтрализованы двое боевиков

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыПо данным источников РБК, пенсионный возраст мужчин собрались повысить на 5 лет, женщин - на 8 лет Подробнее

Рубль снизился к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

В результате извержения вулкана на Гавайях образовалось еще почти 1,6 км суши

Трамп сократит поездку в Канаду на саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

СКР попросил арестовать топ-менеджера "Роснано"

Сбербанк объяснил отток средств физлиц в мае сезонностью

Президент Южной Кореи посетит Россию во время ЧМ-2018

Путин прибыл в Китай

При нападении боевиков на дом афганского депутата погибли три человека

Аргентина договорилась с МВФ о кредитной линии на $50 млрд

На саммите США-КНДР обсудят гарантии безопасности для Пхеньяна

Губернатор встретился с многодетной томичкой, пожаловавшейся Путину на проблемы с выделением земли

В Назрани ликвидирован один из оказавших сопротивление боевиков

На остававшийся месяц без бензина курильский остров завезли топливо

Цены на нефть изменились разнонаправленно

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаЭммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru