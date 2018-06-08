Сбербанк РФ с 9 июня снизит ставки по ипотеке на первичном рынке жилья

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк РФ с 9 июня снижает базовые ставки по ипотечным кредитам, сообщил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием, чтобы анонсировать приятную меру - с завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке и запускает промоакцию", - сказал он.

В сообщении Сбербанка по снижению ставок отмечается, что речь идёт об ипотечных кредитах при покупке жилья на первичном рынке.

По словам Грефа, для зарплатных клиентов банка базовая ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1%, для других клиентов - до 9,4%.

Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

До конца августа будет проходить акция, позволяющая получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

"Приятная новость, что до конца августа будет действовать акция и мы впервые опускаем базовую ставку ниже 9%. 8,7% - это та ставка, которую смогут получить зарплатные клиенты", - отметил Греф.

"Самые низкие ставки можно получить по нашим совместным программам с застройщиками. Эти ставки уже опустились до 7% и ниже 7% - 6,7% - для наших зарплатных клиентов", - сказал также он.