В Росавиации сочли несерьезной идею создания компании на базе "Саратовских авиалиний"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Александр Нерадько назвал несерьезной попытку владельца авиакомпании "Саратовских авиалиний", сертификат эксплуатанта которой был ранее аннулирован, создать новую авиакомпанию.

"Мы заинтересованы в развитии региональной авиации, развитии и создании новых региональных авиакомпаний. Мы прекрасно понимаем, что это очень капиталоемкое мероприятие, но выходить с тем же багажом, на котором мы видели недостатки в области обеспечения безопасности полетов - на мой взгляд, это несерьезно", - заявил Нерадько журналистам в субботу.

Он пояснил, что в заявке владельца "Саратовских авиалиний" - Аркадия Евстафьева - "присутствуют те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый персонал". "Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что в заявке будут новые воздушные суда, новые самолеты. Более комфортабельные и безопасные", - сказал глава Росавиации.

"Тем не менее, собственник подал заявку. Если он изменит подходы, если это произойдет, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение", - добавил он.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика. Позднее Минтранс РФ сообщил, что Евстафьев выразил заинтересованность в создании перевозчика "с организацией на новом уровне, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения".

1 июня Евстафьев подал в Росавиацию заявку на регистрацию новой авиакомпании.