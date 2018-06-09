Экономика

В Росавиации сочли несерьезной идею создания компании на базе "Саратовских авиалиний"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Александр Нерадько назвал несерьезной попытку владельца авиакомпании "Саратовских авиалиний", сертификат эксплуатанта которой был ранее аннулирован, создать новую авиакомпанию.

"Мы заинтересованы в развитии региональной авиации, развитии и создании новых региональных авиакомпаний. Мы прекрасно понимаем, что это очень капиталоемкое мероприятие, но выходить с тем же багажом, на котором мы видели недостатки в области обеспечения безопасности полетов - на мой взгляд, это несерьезно", - заявил Нерадько журналистам в субботу.

Он пояснил, что в заявке владельца "Саратовских авиалиний" - Аркадия Евстафьева - "присутствуют те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый персонал". "Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что в заявке будут новые воздушные суда, новые самолеты. Более комфортабельные и безопасные", - сказал глава Росавиации.

"Тем не менее, собственник подал заявку. Если он изменит подходы, если это произойдет, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение", - добавил он.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика. Позднее Минтранс РФ сообщил, что Евстафьев выразил заинтересованность в создании перевозчика "с организацией на новом уровне, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения".

1 июня Евстафьев подал в Росавиацию заявку на регистрацию новой авиакомпании.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росавиация, Саратовские авиалинии
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
 Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
 АСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублей
Речь идет о дополнительной защите по социальным выплатамПодробнее
 Путин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продажПутин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продаж
Вместе с тем, по словам президента, предстоит "настройка налоговой системы"Подробнее
 Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровГреф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров
По его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнесПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУлюкаева отправили в колонию №1 в ТвериВ РоссииОграниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссиюЭкономикаТитов предложил ввести сбор на импортные винаВ миреБеженцы из зоны ответственности коалиции обратились к властям СирииВ миреНа саммите G7 не поднимали вопрос о возвращении России в группуВ миреТрамп высказался за возвращение России в G8

Воробьев стал кандидатом в губернаторы Подмосковья от "Единой России"

В "Газпром нефти" предложили дальнейшее сокращение акцизов для снижения цен на топливо

Ким Чен Ын прилетит в Сингапур со своей едой и автомобилями

Путин пообещал помощь молодым губернаторам

Решение по участию ФК "Амкар" в РФПЛ примут 13 июня

В Антарктиде пройдет гей-парад

Путин выразил надежду на улучшение российско-американских отношений

Президент РФ отметил, что мяч на стороне Вашингтона Подробнее

Синоптики предупредили о дожде и потеплении в День России в Москве

Четыре человека погибли в Грузии при падении микроавтобуса с детьми в овраг

Слуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе жены

Слуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе женыДепутат заявил, что жилье было приобретено законно и фигурирует в его декларациях Подробнее

Сооснователь Pixar Лассетер уйдет из "Диснея" после обвинений в неподобающем поведении

Зоозащитники сообщили о массовом убийстве животных в семье из Кузбасса

Почти все россияне назвали себя патриотами

В Росавиации сочли несерьезной идею создания компании на базе "Саратовских авиалиний"

Суд ограничил до 19 июля срок ознакомления с материалами всем фигурантам дела "Седьмой студии"

Экс-губернатор Тульской области Дудка вышел на свободу по УДО

Роспотребнадзор рассказал об опасных эпидемиях в мире

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru