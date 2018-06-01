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Владелец "Саратовских авиалиний" подал заявку на создание новой авиакомпании

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Владелец "Саратовских авиалиний" Аркадий Евстафьев подал заявку в Росавиацию на создание новой авиакомпании со старым брендом, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

"30 мая в рамках заседания штаба акционер АО "Саратовские авиалинии" Аркадий Евстафьев сделал заявление относительно своих планов по созданию нового авиаперевозчика с организацией на новом уровне, прежде всего, летной работы и безопасности полетов, в том числе, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения. Работа в этом направлении началась. Так, в Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании - "Саратовские авиалинии", - сказал собеседник агентства.

В соответствии с федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст заключение.

"Таким образом, в регионе планируется сохранить квалифицированные рабочие места. Подчеркнем, что любого рода спекуляции на этот счет являются абсолютно беспочвенными", - заявили в Минтрансе.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика.

Авиакомпания владеет аэропортом Саратова. Оба актива принадлежат предпринимателю Евстафьеву.

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Теги: Саратовские авиалинии, Аркадий Евстафьев
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