"Газпром нефть" сможет восстановить добычу за 1-2 месяца в случае отмены сделки ОПЕК+

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" сможет восстановить нефтедобычу за 1-2 месяца в случае отмены сделки ОПЕК+, увеличивая ее на 5 тысяч тонн в сутки, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Если сделка ОПЕК+ продолжается, то рост добычи углеводородов компании в 2018 году составит 1,5-2%, а добыча нефти останется на уровне прошлого года. Если будет принято решение о смягчении (сделки ОПЕК+), то все будет зависеть от того, насколько увеличат квоты. Технически мы можем нарастить добычу за 1-2 месяца, увеличивая её по 5 тыс. тонн нефти в сутки", - сказал он.

В 2017 году "Газпром нефть" добыла 62,3 млн тонн нефти.