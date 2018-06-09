РФ в первую неделю июня превзошла обязательства перед ОПЕК+ на 143 тыс. б/с

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия за первую неделю июня резко нарастила добычу нефти до 1,513 млн тонн в сутки (11,09 млн баррелей в сутки при пересчете на коэффициент 7,33). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

В течение первых 8 дней июня нефтяное производство ни разу не опустилось ниже показателей 1,511 млн т/с. При этом 3 и 4 июня суточная добыча достигала показателей в 1,516 и 1,515 млн т/с.

Согласно сделке ОПЕК+, Россия должна сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с, однако июньские показатели превосходят этот показатель примерно на 143 тыс. б\с.

По данным Минэнерго РФ, Россия уже три месяца подряд не выполняет сделку ОПЕК+. Однако весной производство нефти колебалось в коридоре 1,495-1,496 млн т/с (10,95-10,96 млн б/с).

Рост добычи нефти в июне, отмечается, прежде всего, у "Роснефти". За первую неделю лета компания увеличила нефтяное производство по сравнению с майскими показателями на 2,9% - до 536,8 тыс. т/с. Кроме того, по сравнению с маем на 3,8% выросла добыча СРП проекта "Сахалин-1".

Минэнерго и "Роснефть" не комментируют данную информацию.

Между тем ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что страны ОПЕК и не-ОПЕК участвующие в сделке готовы в июне рассмотреть вопрос о возможности увеличения добычи нефти в рамках соглашения.