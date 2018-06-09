Путин оценил идею Монголии провести трубопроводы из РФ в Китай по ее территории

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай.

"Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи с главами КНР и Монголии в Циндао.

Слова президента РФ приводятся на сайте Кремля.

Монголия не первый год предлагает свою территорию для транзита российского газа в Китай, указывая на безопасность, краткость пути и степные условия.

Между тем, все обсуждаемые и реализуемые "Газпромом" пути поставок газа в Китай предусматривают именно поставки в местах непосредственного соседства России и КНР (без транзитных государств): район Благовещенска, район Владивостока и Алтай. Алтайский маршрут проходит через горы и заповедные территории сквозь узкий створ прямого соседства между территориями Казахстана и Монголии.