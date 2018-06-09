Цены на бензин в Москве за шесть дней снизились на 7-8 копеек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Средневзвешенные цены на бензин и дизтопливо в Московском регионе впервые за три месяца пошли вниз, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Так, в период с 4 по 9 июня дизтопливо подешевело на 5 копеек, до 44,35 руб./литр, Аи-92 - на 7 копеек, до 42,52 руб./литр, Аи-95 - на 8 копеек, до 45,83 руб./литр.

Последний раз снижение цен (-2 коп.) на Аи-92 фиксировалось в конце февраля, на Аи-95 (-1 коп.) в начале марта. С тех пор цены стремительно росли, и к середине мая в Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей.

Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

В конце мая правительство РФ приняло экстренное решение снизить с 1 июня акцизы на бензин на три тысячи рублей и на дизельное топливо на две тысячи рублей, чтобы стабилизировать резкий рост цен на топливо.