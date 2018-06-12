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Экономика

В Турции ввели в строй газопровод TANAP

По нему будет транспортироваться азербайджанский газ до грузино-турецкой границы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Турции во вторник состоялся запуск Транс-Анатолийского газопровода (TANAP). В церемонии ввода в строй газопровода приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, премьер-министр Болгарии, исполнительный директор BP и представители различных компаний.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

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Теги: Турция, TANAP
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