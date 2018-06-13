Главные новости
СпортДжефф Монсон получил российский паспортВ РоссииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ миреЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей
Экономика

S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за акциями технологических и потребительских компаний

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций в целом продемонстрировал положительную динамику во вторник вслед за ростом котировок акций технологических и потребительских компаний, хотя Dow Jones Industrial Average потерял около полутора пунктов.

Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером по московскому времени. В связи с этим активность торговли была ниже обычного, отмечает MarketWatch.

"День был относительно тихий, поскольку инвесторы не торопятся делать крупные ставки в преддверии двух заседаний центробанков, - заявил управляющий директор по торговле Themis Trading Марк Кепнер. - В данный момент заседание ЕЦБ гораздо более важное, чем Федрезерва, поскольку почти все инвесторы ждут повышения ставки в США, но в Европе даже ожидания сворачивания программы выкупа активов двигают рынки".

Подавляющее большинство экспертов ожидают увеличения стоимости кредитования в США. Фьючерсный рынок в среднем оценивает более чем в 90% шансы на повышение базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС до 1,75-2% годовых с нынешних 1,5-1,75%, свидетельствуют данные CME Group.

Кроме того, после окончания заседания представители американского ЦБ опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.

Многие эксперты ожидают, что Федрезерв улучшит прогнозы роста потребительских цен, а также экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда. Мартовские точечные графики прогнозов (dot plots) указывали на то, что ФРС предполагает поднять ставку три раза в 2018 году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство труда страны. Результат совпал со средними ожиданиями экспертов.

При этом по сравнению с маем 2017 года цены подскочили на 2,8% в годовом выражении, что является рекордным повышением за шесть лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 2,7%. В апреле этот показатель составлял 2,5%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в мае выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,2% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка.

Цена акций Twitter Inc., владельца одноименной сети микроблогов, увеличилась во вторник на 5%. Рыночная стоимость Apple Inc. выросла на 0,55%, Facebook Inc. - на 0,45%.

Бумаги сети магазинов Dollar Tree Inc. подорожали на 1%, производителя потребительских товаров Newell Brands Inc. - на 2,9%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Inc. поднялась на 3,2% после того, как глава компании Илон Маск объявил о намерении уволить около 9% сотрудников.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 1,58 пункта (0,01%) - до 25320,73 пункта.

Между тем Standard & Poor's 500 за день поднялся на 4,85 пункта (0,17%), составив 2786,85 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 43,87 пункта (0,57%) - до 7703,79 пункта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортДжефф Монсон получил российский паспортВ РоссииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ миреЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейВ миреВ Париже освободили захваченных заложниковМоскваМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняВ миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. Обобщение

США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии

За поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмы Подробнее

Суд разрешил слияние Time Warner и AT&T

Сделку стоимостью $80 млрд обещал заблокировать Дональд Трамп Подробнее

Что случилось этой ночью: среда, 13 июня

Япония ждет объяснений Трампа; граждане Македонии проголосуют за новое название Подробнее

Роспотребнадзор установил источники инфекции в лагере в Свердловской области

Помпео проинформирует Сеул об итогах саммита США-КНДР

Трамп подтвердил остановку военных учений в районе Корейского полуострова

Учений не будет, пока ведутся переговоры с Пхеньяном Подробнее

Посол России выразил надежду на стабильные и предсказуемые отношения с США

Более полусотни шуб без маркировки сожгли в Томске

Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА - Кремль

Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей

Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейВ Токио считают, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" в регионе Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru