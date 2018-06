S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за акциями технологических и потребительских компаний

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций в целом продемонстрировал положительную динамику во вторник вслед за ростом котировок акций технологических и потребительских компаний, хотя Dow Jones Industrial Average потерял около полутора пунктов.

Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером по московскому времени. В связи с этим активность торговли была ниже обычного, отмечает MarketWatch.

"День был относительно тихий, поскольку инвесторы не торопятся делать крупные ставки в преддверии двух заседаний центробанков, - заявил управляющий директор по торговле Themis Trading Марк Кепнер. - В данный момент заседание ЕЦБ гораздо более важное, чем Федрезерва, поскольку почти все инвесторы ждут повышения ставки в США, но в Европе даже ожидания сворачивания программы выкупа активов двигают рынки".

Подавляющее большинство экспертов ожидают увеличения стоимости кредитования в США. Фьючерсный рынок в среднем оценивает более чем в 90% шансы на повышение базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС до 1,75-2% годовых с нынешних 1,5-1,75%, свидетельствуют данные CME Group.

Кроме того, после окончания заседания представители американского ЦБ опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.

Многие эксперты ожидают, что Федрезерв улучшит прогнозы роста потребительских цен, а также экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда. Мартовские точечные графики прогнозов (dot plots) указывали на то, что ФРС предполагает поднять ставку три раза в 2018 году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство труда страны. Результат совпал со средними ожиданиями экспертов.

При этом по сравнению с маем 2017 года цены подскочили на 2,8% в годовом выражении, что является рекордным повышением за шесть лет. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 2,7%. В апреле этот показатель составлял 2,5%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в мае выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,2% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка.

Цена акций Twitter Inc., владельца одноименной сети микроблогов, увеличилась во вторник на 5%. Рыночная стоимость Apple Inc. выросла на 0,55%, Facebook Inc. - на 0,45%.

Бумаги сети магазинов Dollar Tree Inc. подорожали на 1%, производителя потребительских товаров Newell Brands Inc. - на 2,9%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Inc. поднялась на 3,2% после того, как глава компании Илон Маск объявил о намерении уволить около 9% сотрудников.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 1,58 пункта (0,01%) - до 25320,73 пункта.

Между тем Standard & Poor's 500 за день поднялся на 4,85 пункта (0,17%), составив 2786,85 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 43,87 пункта (0,57%) - до 7703,79 пункта.