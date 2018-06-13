Tesla уволит около 9% сотрудников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc объявил о намерении сократить штат примерно на 9% для выхода на безубыточный уровень.

Увольнения в рамках реорганизации структуры компании затронут порядка 3,5 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск в служебной записке для сотрудников заявил, что сокращения будут проведены во всех подразделениях, но не коснутся работников, занимающихся сборкой автомобилей. "Это не повлияет на наши намерения достичь цели по объемам производства Model 3 в ближайшие месяцы", - сказал он.

Котировки акций Tesla по итогам торгов во вторник выросли на 3,2%. За последние 12 месяцев ее капитализация снизилась на 8,8%, поскольку компания так и не смогла довести выпуск электромобилей до запланированного уровня.

За свою 15-летнюю историю Tesla никогда не фиксировала прибыль по итогам года. Неспособность компании генерировать свободный денежный поток, а также отсутствие прогресса в достижении производственных целей привлекли повышенное внимание аналитиков и инвесторов в последнее время, отмечается в статье.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в марте ухудшило рейтинги Tesla, в том числе из-за опасений относительно достаточной ликвидности. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что компания сможет генерировать положительный свободный денежный поток до конца 2020 года.

Маск пообещал довести выпуск Model 3 до намеченных 5 тыс. автомобилей в неделю до конца июня. Если такие темпы производства будут достигнуты и сохранятся в дальнейшем, компания сможет выйти на прибыльный уровень в третьем и четвертом кварталах, сказал он.

На конец 2017 года штат Tesla насчитывал около 37,5 тыс. человек. При этом, по данным источников WSJ, в текущем году компания продолжила активно нанимать сотрудников, увеличив их число примерно до 40 тыс. человек.