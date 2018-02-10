В мире

Tesla Илона Маска официально зарегистрирована как космический корабль

Летящий к Марсу электромобиль внесен в перечень небесных тел, который ведет Лаборатория реактивного движения NASA

Tesla Илона Маска официально зарегистрирована как космический корабль
Tesla Roadster Илона Маска
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Электромобиль Tesla Roadster, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, официально зарегистрирована как космический корабль, пишет Daily Mail.

Метеоролог Эрик Холтхаус обратил внимание на то, что Tesla Roadster оказался внесен в реестр небесных тел, который ведет научно-исследовательский центр NASA Лаборатория реактивного движения. Карточку с его данными можно найти с помощью сервиса Horizons.

В ней находится полное описание электромобиля, который, по замыслу его хозяина, Илона Маска, должен провести в космосе миллионы лет вместе со своим "пассажиром" - манекеном Starman, одетым в скафандр, а также табличкой с именами 6 тысяч сотрудников SpaceX.

Во вторник компания Илона Маска успешно запустила Falcon Heavy с космодрома Канаверал. Спорткар Tesla выступал в качестве полезной нагрузки. По замыслу Маска, он будет выведен на орбиту между Солнцем и Марсом.

Теги: Tesla. Илон Маск, SpaceX
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Фейсбук опробует опцию "голосования против" комментариевФейсбук опробует опцию "голосования против" комментариев
Новая кнопка позволяет пользователю скрыть не понравившийся ему комментарий, однако остальные продолжают его видетьПодробнее
Российского программиста Лисова экстрадировали из Испании в СШАРоссийского программиста Лисова экстрадировали из Испании в США
Он обвиняется американскими властями в кибермошенничестве на $855 тысячПодробнее
В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башнюВ Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню
Соль на историческом объекте не используют - она ведет к коррозии конструкций и может повредить лифтыПодробнее
Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казиноРоссия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казино
Также террористы пытаются пополнять свою казну с помощью киберпреступлений, утверждают дипломатыПодробнее
Мост через реку Евфрат смыло водой на востоке СирииМост через реку Евфрат смыло водой на востоке Сирии
Минобороны РФ не исключает причастность СШАПодробнее
Госдеп США констатировал низшую точку отношений с РоссиейГосдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией
Вашингтон хотел бы восстановить контакты из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность"Подробнее
Буш-младший заявил о доказательствах вмешательства РФ в выборы в СШАБуш-младший заявил о доказательствах вмешательства РФ в выборы в США
По мнению экс-президента, Москва определенно вмешивалась в выборы, но повлияла ли она на исход голосования, он не уверенПодробнее
Попавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ
В Минобороны РФ констатировали, что действия Вашингтона в Сирии направлены на захват и удержание экономических активов, а не борьбу с терроризмомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 9 февраля6 фото
09 февраля
Фотохроника 9 февраля
Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее13 фото
09 февраля
Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа церемонии открытия ОИ российские спортсмены прошли под олимпийским флагомЭкономикаЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%СпортОлимпийский онлайн. РазогревЭкономикаКитай собрался перевернуть мировой рынок нефтиВ РоссииПутин на встрече с бюро РСПП не обсуждал американский "кремлевский доклад"В РоссииБасманный суд приостановил решение о выдворении журналиста Феруза в Узбекистан

Tesla Илона Маска официально зарегистрирована как космический корабль

Tesla Илона Маска официально зарегистрирована как космический корабльЛетящий к Марсу электромобиль внесен в перечень небесных тел, который ведет Лаборатория реактивного движения NASA Подробнее

США собрались увеличить военное присутствие в Азии из-за китайской угрозы

В Москве загорелось строящееся здание Следственного комитета

Две трети американцев заявили о доверии к ФБР

Поддержать Трампа в его конфликте с бюро готово меньше трети опрошенных Подробнее

Соловьев выгнал из студии гостя своей передачи из-за слов о летчике сбитого Су-25

Вице-премьер Приходько ответил на новое расследование Навального

Вице-премьер Приходько ответил на новое расследование НавальногоОн считает обвинения в свой адрес провокацией, но в суд подавать не собирается Подробнее

Генпрокурор Чайка в субботу прилетит в Дагестан

Олимпийские чемпионы из РФ попросили МПК допустить до Игр российских паралимпийцев

В США из-за снегопада отменили около полутора тысяч авиарейсов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Кёрлинг02:35Микст, Россия - Финляндия, Дабл-микст, Круговой раунд #3подробнее
Фигурное катание05:45Микст, командное катание, Пары: короткая программаподробнее
Фристайл05:45Мужчины, могул, Квалификация 1подробнее
Кёрлинг07:35Микст, Китай - Россия, Дабл-микст, Круговой раунд #4подробнее