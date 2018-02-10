Tesla Илона Маска официально зарегистрирована как космический корабль

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Электромобиль Tesla Roadster, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, принадлежащей компании SpaceX, официально зарегистрирована как космический корабль, пишет Daily Mail.

Метеоролог Эрик Холтхаус обратил внимание на то, что Tesla Roadster оказался внесен в реестр небесных тел, который ведет научно-исследовательский центр NASA Лаборатория реактивного движения. Карточку с его данными можно найти с помощью сервиса Horizons.

В ней находится полное описание электромобиля, который, по замыслу его хозяина, Илона Маска, должен провести в космосе миллионы лет вместе со своим "пассажиром" - манекеном Starman, одетым в скафандр, а также табличкой с именами 6 тысяч сотрудников SpaceX.

Во вторник компания Илона Маска успешно запустила Falcon Heavy с космодрома Канаверал. Спорткар Tesla выступал в качестве полезной нагрузки. По замыслу Маска, он будет выведен на орбиту между Солнцем и Марсом.