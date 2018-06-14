Ритейл оценит свой "запас прочности" перед повышением НДС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ритейлеры оценивают влияние повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на свой бизнес и постараются сохранить стабильность цен, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие торговые сети, работающие в России).

"Торговые сети АКОРТ сейчас оценивают ситуацию и свой запас прочности для удерживания динамики цен в инфляционном коридоре. В любом случае можно утверждать, что торговля сделает все возможное, чтобы сохранить стабильность цен на фоне стагнации доходов населения, низкой покупательной способности, острейшей конкуренции на рынке розничной торговли и - как следствие всех этих факторов - снижающейся рентабельности бизнеса", - сказал "Интерфаксу" представитель ассоциации.

"Мы ожидаем в равной степени ответственного подхода к задаче недопущения каких-либо резких ценовых маневров на полках магазинов и от поставщиков, и от производителей товаров", - добавил он.

Правительство предлагает повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%, заявил в четверг премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.