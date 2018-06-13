"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов попросил вице-премьера Максима Акимова перенести снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 200 евро в месяц, пишет "Коммерсантъ". По информации издания, которое ссылается на источники, знакомые с соответствующим письмом, Подгузов предлагает перенести снижение порога на 2021 год (сейчас предполагается, что порог будет снижен до 200 евро уже с 1 января 2019 года).

Кроме того, на данный момент, согласно проекту Минфина, с 1 июля 2018 года беспошлинный порог будет снижен до 500 евро.

Основной причиной такой инициативы "Почты России" называют финансовые потери: интернет-торговля является выгодным рынком для организации. Ее доходы от услуг компаниям в этой сфере в 2017 году составили 48 млрд руб., или 30% от выручки, а доля на трансграничном рынке — 97%. Как напоминает "Коммерсантъ", ФГУП реализует с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров за 35 млрд руб, а снижение выручки от посылок может привести к остановке проекта.

Кроме того, снижение беспошлинного порога может парализовать таможенное оформление на существующей инфраструктуре "Почты России". Для решения этой проблемы ФГУП сейчас готовит к внедрению с Федеральной таможенной службой системы автоматического взимания пошлины при покупке в интернет-магазине. При этом в письме Подгузова подчеркивается, что решение до сих пор не запущено, так как нет приказа Минфина о наделении "Почты России" статусом уполномоченного оператора и порядке взимания им пошлин.

Еще одним аргументом за отсрочку снижение порога беспошлинной торговли называют негативный зарубежный опыт: в Швеции в начале 2018 года отменили освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров в электронной торговле. В итоге потребители стали намного чаще отказываться от заказанных онлайн товаров. Это привело не только к затовариванию складов в почтовых отделениях, но и к расходам шведского почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений. Схожие последствия зафиксировала и "Почта Беларуси".

Другая сложность в том, что лимит в 200 евро планируется ввести не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца. Это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с более благоприятными условиями — например, из России в Казахстан.

Как подчеркивает "Коммерсантъ", в "Почте России" не прокомментировали эти сообщения.