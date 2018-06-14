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В правительстве предложили повысить НДС с 2019 года до 20%

Льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены, пообещал премьер Дмитрий Медведев

В правительстве предложили повысить НДС с 2019 года до 20%
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство предлагает повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%, заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства РФ.

При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.

Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. Об этом позднее в ходе своего выступления заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

НДС была понижена с 20% до 18% с 1 января 2004 года. Таким образом, ставка в 18% просуществует 15 лет.

По словам вице-премьера, повышение ставки НДС до 20% будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год.

"Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд рублей в год начиная со следующего года. Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", - отметил он.

Почему повысят ставку НДС

"Теперь о налогах. Говоря об этом в контексте совершенствования пенсионного законодательства (до озвучивания налоговых новаций Медведев заявил о предложениях по постепенному повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин - ИФ), я имею в виду, что свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес", - особо отметил премьер, начиная говорить о налоговых предложениях.

"Предложений было много. Напомню, что мы обсуждали и введение налога с продаж, и переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, и просто повышение ставки НДФЛ, и вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов", - перечислил премьер-министр предложения в сфере налогового реформирования, которые не были приняты.

В результате обсуждения, по его словам, было принято решение о повышении ставки НДС.

"Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", - сказал Медведев о решении повысить НДС, сохранив действующие льготы.

Консолидированные группы налогоплательщиков

Медведев добавил, что институт консолидированных групп налогоплательщиков в России будет ликвидирован с 2023 года.

"У этого механизма есть существенные недостатки, прежде всего речь идет о выпадающих доходах региональных бюджетов. Поэтому, начиная с 2016 года мы, напомню, приостановили создание новых групп и запретили расширение действующих, ввели ряд ограничительных мер. А с 2023 года этот институт на федеральном уровне вообще будет ликвидирован", - сказал Медведев.

По его словам, принимая это решение заранее, следует "сделать так, чтобы и у налогоплательщиков, и у региональных властей было время подготовиться к изменению налоговых правил в части консолидированных группы налогоплательщиков".

Премьер-министр также отметил, что решение по консолидированным группам принято в связи с отменой требования по контролю за трансфертными ценами внутри страны. "Проблема вот этих так называемых консолидированных групп - она не новая, мы ее обсуждали с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации, с главами регионов", - сказал Медведев.

Отмена налога на движимое имущество

Правительство РФ в числе прочих налоговых корректировок намерено отменить налог на движимое имущество как обременительный для бизнеса, заявил Силуанов.

"Предлагается отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество", - сказал Силуанов в ходе заседания правительства.

По его словам, это и другие налоговые решения будут внесены в составе готовящегося правительством проекта законов. "Надеемся на принятие их парламентом в весеннюю сессию", - добавил первый вице-премьер.

Экспортерам ускорят возмещение НДС

Силуанов, в свою очередь, сообщил, что кабмин предлагает "обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм, уплаченных предприятием за 3 года налогов, дающим право на ускорение возмещения НДС, с семи до двух миллиардов рублей".

"Предусматривается снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС", - отметил первый вице-премьер.

Как сообщалось, в начале февраля, отвечая на вопрос о перспективах введения налога с продаж в качестве источника для пополнения региональных бюджетов в случае отмены налога на движимое имущество, Силуанов отмечал, что в прошлом этот налог не в лучшей степени себя зарекомендовал. "Но какие-то источники, я сейчас не хочу забегать вперед, для субъектов РФ могут быть предложены в обмен на сложный для бизнеса налог на движимое имущество", - сказал он.

Налоговый маневр

Медведев поручил к следующему заседанию правительства представить на рассмотрение готовый законопроект о завершении "налогового маневра" в нефтяной отрасли в течение шести лет.

"Соответствующие законодательные инициативы находятся в высокой степени готовности. Я поручаю оперативно согласовать оставшиеся позиции с участием всех заинтересованных сторон и на следующем заседании правительства рассмотреть доработанный документ по завершению налогового маневра", - сказал премьер.

"Этот процесс будет завершен постепенно, начиная с 2019 года в течение 6 лет", - отметил Медведев.

"Проводя налоговый маневр, мы, конечно, не можем не учитывать риск повышения внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Выводы из ситуации с ценами на топливо сделаны. Чтобы не допустить этого в будущем, предлагается ряд серьезных инноваций и соответствующих механизмов. Мы приняли решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, а для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы, мы изменили структуру распределения средств от акцизов между региональным и федеральным бюджетами", - отметил премьер-министр.

По словам Медведева, данное перераспределение позволит региональным бюджетам даже увеличить поступления от акцизов на топливо. Однако, подчеркнул глава правительства, данные средства можно использовать только на ремонт и строительство дорог.

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Теги: Дмитрий Медведев
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