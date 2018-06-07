В "Газпроме" объяснили, почему "Нафтогаз" торопится взыскать с него $2,6 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заместитель начальника департамента 104 (юридического) ПАО "Газпром" Сергей Кузнец сообщил журналистам, что в решении стокгольмского арбитража нет никаких сроков выплаты денег. Отчасти поэтому "Нафтогаз Украины" так торопится самостоятельно взыскать их с "Газпрома", заметил он.

"Нет, никакого предельного срока нет. Поэтому "Нафтогаз" и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить "Газпром" это сделать как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку - кто, что, кому должен. Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения", - надеется юрист "Газпрома".

Как отмечается, "Газпром" не уверен, что "Нафтогаз Украины" вернет ему $2,6 млрд, если российская компания исполнит решение Стокгольмского арбитража, а потом суд изменит позицию.

"Да, "Газпром" сделал резервы в своей системе бухгалтерского учета, вы знаете, что мы обязаны это сделать по российскому законодательству, по правилам МСФО. Когда существует потенциальное обязательство - мы делаем резервирование. Но это не означает, что мы должны платить", - заметил он.

"Потому что, как вы знаете, "Газпром" не удовлетворен результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме. Мы считаем, что оно вынесено с процессуальными нарушениями. Мы анонсировали подачу апелляционной жалобы в государственный суд Швеции и у нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому продолжается судебное разбирательство", - сказал Кузнец.

НАК "Нафтогаз Украины" между тем предлагает "Газпрому" вести переговоры по условиям будущего транзита российского газа в ЕС в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате.

"Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Ранее зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил о не понимании, с кем именно со стороны Украины необходимо вести переговоры по данному вопросу.

В конце февраля 2018 года завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года).