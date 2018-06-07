"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в четверг подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление российской компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов.

Как говорится в сообщении "Газпрома", аналогичное заявление в голландский суд планируется направить позднее.

Компания напоминает, что до настоящего времени не получила ни от кого никаких официальных уведомлений в рамках процедуры принудительного исполнения в Швейцарии решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года.

"В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения", - напоминает "Газпром".

В конце мая 2018 года появилась информация, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству в отношении транзитного контракта.