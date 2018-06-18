ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тысяч б/с

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тысяч баррелей в сутки за несколько следующих месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, несмотря на то, что Иран заявил в воскресенье, что выступает против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители других стран выразили надежду, что на заседании 22-23 июня может быть достигнуто соглашение по относительно небольшому увеличению.

Впрочем, в публикации издания не уточняется, идет ли речь о нефтедобыче всеми участниками соглашения ОПЕК+ или только об объемах картеля.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Саудовская Аравия и Россия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня.

Объемы предполагается распределить пропорционально между всеми участниками. В таком случае на долю ОПЕК может прийтись 1 млн б/с.

Между тем, по данным МЭА, увеличить нефтедобычу смогут лишь Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт. Сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 1,8 млн б/с сейчас исполняется более, чем на 100% за счет падения нефтедобычи в Венесуэле и ряде стран Африки. МЭА подсчитало, что в мае ОПЕК исполнила сделку на рекордные 158%, а страны не-ОПЕК - на 60%, что стало антирекордом.