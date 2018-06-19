Госдуме предложили поднять норматив перечисления акцизов от нефтепродуктов в регионы с 57% до 84%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые устанавливают новый норматив распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте правительства РФ, в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года предлагается установить следующий норматив перечисления акцизов: 15,59% - в федеральный бюджет, 84,41% - в региональные бюджеты. Сейчас этот норматив установлен на уровне 42,9% в федеральный бюджет и 57,1% в региональные бюджеты.

С 1 по 31 января 2019 года в федеральный бюджет планируется перечислять 13,35% доходов от акцизов, а в региональные бюджеты - 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года - в соотношении 41,9% и 58,1% соответственно. В действующем законодательстве на 2019 год заложен норматив 41,9% - в федеральный бюджет и 58,1% в региональные бюджеты.

"Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов на эти виды подакцизной продукции в период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года", - говорится в пояснительной записке ко внесенным поправкам.

Поправками также предусмотрено изменение коэффициента, применяемого при установлении базового объёма бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, которое связано с необходимостью сохранения общего объёма фонда в условиях снижения поступлений акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет. Уточнённое значение этого коэффициента составит 0,54 в 2018 году и 0,37 - в 2019 году.