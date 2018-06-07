Минфин предложил передавать регионам более 85% доходов от акцизов на нефтепродукты

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ намерен провести корректировку распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональным бюджетами и передать регионам более 85% доходов от акцизов на нефтепродукты.

"Мы увеличим долю акцизов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ, это будет 85%, чуть более процентов от уровня акцизов. Поэтому субъекты РФ в этом году не пострадают от изменения акцизной политики", - сказал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы в четверг.

Акцизы на нефтепродукты являются источником формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов, средства которых направляются на финансирование дорожного хозяйства.

Согласно Бюджетному кодексу в 2018 году в федеральный бюджет зачисляется 42,9% доходов от акцизов на нефтепродукты, в 2019 - 41,9%, в 2020 - 41,8%.

Как сообщалось, на фоне безостановочного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте с середины февраля правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.