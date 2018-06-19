Доллар и евро выросли к рублю утром во вторник

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за выхода инвесторов из рисковых активов в условиях угрозы разрастания торговой войны между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,91-64,1 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,09 руб. (+64,5 копейки к уровню предыдущего закрытия), превысив отметку 64 руб. впервые со 2 мая. Евро вырос до 74,22 руб. (+43,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 55,16 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 61,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 73,25 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на старте торгов в условиях резкого снижения интереса инвесторов к рисковым активам в связи с опасениями разрастания мировой торговой войны, спровоцированной политикой президента США Дональда Трампа. Опасения валютных трейдеров по поводу эскалации внешнеторгового конфликта США с Китаем вновь усилились после новых заявлений Трампа, что привело к уходу от риска и росту защитных активов. В частности, американский президент объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом.

Аналитики ожидают, что если Китай ответит симметрично, как ранее обещали власти КНР, объем торговли между странами может сократиться, что способно замедлить темпы экономического роста в двух крупнейших в мире потребителях нефти.

Цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,94% - до $74,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,04% - до $65,01 за баррель.

В понедельник министр энергетики Эквадора Карлос Перес подтвердил, что Саудовская Аравия и Россия внесли предложение о повышении нефтедобычи в странах ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки, которые будут распределены по странам. Эквадор готов увеличить добычу на 20-25 тыс. баррелей в сутки в случае необходимости, отметил министр. Он также добавил, что предстоящая встреча в Вене может быть трудной и что Эквадор доволен текущими ценами на нефть.

Между тем накануне информированные источники сообщили, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев. Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.