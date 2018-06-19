Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник упал ниже рубежа 2200 пунктов, обновив минимум за два месяца на фоне негативной динамики мировых площадок из-за эскалации торгового противостояния США и Китая.

К 12:44 индекс МосБиржи упал до 2199,93 пункта (-1%) - минимума с 18 апреля; индекс РТС откатился до 1080,59 пункта (-1,8%), это минимум с конца августа 2017 года, основные "фишки" на Московской бирже подешевели в пределах 3,8% во главе с бумагами "Новолипецкого металлургического комбината" (-8,4%, до 153,32 рубля), по которым прошла отсечка дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Доллар вырос до 64,11 рубля (+0,66 рубля), максимум дня - 64,22 руб. - пик с начала мая.

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Нефть также подешевела на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 12:44 по московскому времени составила $74,91 за баррель (-0,6%), августовская цена WTI - $64,8 за баррель (-1,4%).