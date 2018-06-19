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РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам

Есть обновление от 20:50

В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против Вашингтона

РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия выразила желание присоединиться к торговому спору ЕС с США в ВТО по импортным тарифам США на сталь и алюминий.

На сайте ВТО опубликовано соответствующее сообщение российской делегации в ВТО.

ЕС 6 июня подал в ВТО запрос на проведение консультаций с США по этому вопросу в рамках процедуры разрешения споров. Запрос на консультации является первым этапом подачи иска в ВТО, если они ни к чему не приводят, то страна может инициировать созыв панели арбитров, которая и будет рассматривать этот спор.

"Применение США оспариваемых мер наносит значительный ущерб торговым интересам России. Поэтому РФ проявляет существенный торговый интерес к этим консультациям", - говорится в опубликованном от имени РФ сообщении на сайте ВТО.

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В пресс-службе Минэкономразвития пояснили "Интерфаксу", что "участие в консультациях чужих споров в качестве третьей стороны дает как возможность поддержки и защиты одной из сторон, так и защиты собственной позиции по аналогичным темам".

"Наше участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает наше право самим начать аналогичный спор (против США в ВТО - ИФ)", - отметили в министерстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что РФ введет доппошлины на американские товары в ответ на защитные меры против стали и алюминия. Эти меры вводятся в рамках соглашения о защитных мерах ВТО (подача иска в рамках механизма разрешения спора другая процедура ВТО).

По его словам, среди товаров, в отношении которых могут быть введены эти пошлины, - "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует". На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке лекарства, Орешкин сказал: "Лекарств нет, конечно".

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Теги: Россия, ЕС, ВТО, США
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