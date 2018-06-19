Россия объявила торговую войну США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", - сказал Орешкин, чьи слова передала пресс-служба ведомства.

"Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - заявил он.

Минэкономразвития пока не раскрывает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.

По правилам ВТО

В марте 2018 года США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Пошлины будут распространяться на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не коснутся горячебрикетированного железа и чугуна. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн (25-процентная пошлина на $1,512 млрд экспорта стали из РФ и 10-процентная пошлина на $1,646 млрд экспорта алюминия из РФ).

Согласно правилам, Россия может ввести ограничения на эту сумму в отношении товаров из США в течение 30 дней после уведомления ВТО. Конкретные меры, согласно уведомлению, будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои защитные меры.

В середине мая в Минэкономразвития сообщили "Интерфаксу", что США отказались проводить консультации с РФ на площадке Всемирной торговой организации по вопросу введения ограничений на поставку стали и алюминия, поэтому Москва получила право уведомить ВТО о возможности введения ответных мер против Вашингтона, которые могут быть эквиваленты ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.