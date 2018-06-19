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Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

Есть обновление от 20:05

По словам Орешкина, среди товаров, которые могут попасть под "балансирующие меры", "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лекарств нет в списке товаров, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия США, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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"Список отработан (...). Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам", - сказал он.

По его словам, среди товаров, в отношении которых могут быть введены эти пошлины, "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует". На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке лекарства, Орешкин сказал: "Лекарств нет, конечно".

Ранее во вторник глава Минэкономразвития заявил, что Россия вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США. "Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время", - сказал Орешкин, отметив, что "касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели".

На российском рынке представлен широкий выбор дорожно-строительной техники американских компаний (Caterpillar, John Deere, Terex и др.), некоторые из них локализовали свое производство в РФ.

Так, в частности, в марте 2000 года в Тосно был запущен завод по производству комплектующих для промышленной техники Caterpillar, с 2008 года в Тосно стартовало производство экскаваторов двух моделей, предприятие также выпускает карьерные самосвалы, планировало освоить выпуск гусеничных оснований.

В РФ также работает СП "Русских машин" Олега Дерипаски, подпавшего под санкции США, и американской корпорации Terex, которое объединяет ряд машзаводов, в том числе "Тверской экскаватор" , "Брянский арсенал" , "Челябинские строительно-дорожные машины", "Заволжский завод гусеничных тягачей" , где выпускается различная дорожно-строительная техника. "Русские машины" также имеют СП с американским производителем сельхозтехники AGCO.

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Теги: Максим Орешкин, США
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