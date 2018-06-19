Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лекарств нет в списке товаров, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия США, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Список отработан (...). Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам", - сказал он.

По его словам, среди товаров, в отношении которых могут быть введены эти пошлины, "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует". На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке лекарства, Орешкин сказал: "Лекарств нет, конечно".

Ранее во вторник глава Минэкономразвития заявил, что Россия вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США. "Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время", - сказал Орешкин, отметив, что "касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели".